В метро Лондона произошел взрыв

Ранее «Аргументы недели» сообщали о теракте в метрополитене британской столицы, тогда от взрыва пострадало 29 человек. Дело в том, что террористы взорвали начиненную гвоздями бомбу в самый час пик в подземке.

Взрыв в метрополитене лондонского метро 15 сентября полиция успела расследовать и даже задержать подозреваемых в организации взрыва. Напомним, что ответственность за тот теракт взяла на себя ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России).

26 сентября снова сообщается о взрыве в подземке Лондона. Взрыв прогремел на станции «Тауэр Хилл». Сведений о количестве пострадавших нет, на станции эвакуируют людей, сообщает РИА Новости. Сообщается, что источник взрыва - аккумулятор телефона в сумке одного из пассажиров. После взрыва произошло небольшое возгорание, которое было ликвидировано.