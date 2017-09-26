Под Москвой задержали поджигателей автомобилей

Банду поджигателей автобусов задержала полиция Московской области. Задержанные уже признались, что работали по заказу: жгли автобусы тех перевозчиков, которые отказывались от криминального покровительства.

Банда поджигателей в Московской области работала на нелегальных пассажироперевозчиков, пишет «РГ» со ссылкой на Следственный комитет по Московской области. Бандиты опекали нелегальных перевозчиков, и уничтожала их конкурентов, тех, кто работал легально отказывался платить бандитам.

Пока задержанным инкриминируют поджег шести микроавтобусов в подмосковном Красногорске, но следствие продолжается, выясняются все эпизоды деятельности преступной группы. Известно, что задержанным от 19 до 29 лет и все они – уроженцы Кавказа и ближнего зарубежья.