В Приморье дело возбуждено по факту похищения двух девушек

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по фактц похищения двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя.

В понедельник, 25 сентября, двое мужчин в поселке Смоляниново под угрозой применения насилия похитили двух девушек.

Дело возбуждено по статье "похищение человека". По подозрению в совершении преступления задержаны 34-летний и 44-летний жители Владивостока. Подозреваемые признались, что хотели заставить заниматься девушек проституцией.

По версии следствия, подозреваемые, действуя группой лиц, угрожая применением насилия, поместили в автомобиль 17-летнюю и 20-летнюю девушек и привезли их в город Владивосток. Похищенных удерживали в квартире до прибытия оперативников.

Установлено, что несовершеннолетняя потерпевшая является воспитанницей Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевшие, подозреваемые, назначены судебно-медицинские экспертизы, решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.