ГВСУ СКР расследует дело о рекордной взятке в Минобороны

Главное военное следственное управление Следственного комитета расследует уголовное дело о рекордной взятке в 368 млн рублей в истории Минобороны, главным фигурантом которого стал начальник отдела техобеспечения продовольственного управления министерства Александр Вакулин.

За эту сумму полковник способствовал заключению с ведомством контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, при исполнении которых были совершены крупные хищения, пишет «Коммерсантъ». В качестве «бонуса» Вакулин обещал свое покровительство коммерсантам-участникам сделки.

Полковнику инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере и получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере. Военный чиновник арестован до 29 октября. Апелляция на арест его защиты была отклонена.

До задержания Вакулин считался перспективным офицером, не так давно он был переведен в Москву из Калининградской области.



