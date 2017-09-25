Видео, как дрались российские туристы с персоналом отеля в Анталье

В Сети появилось видео массовой драки, которая произошла в пятизвездочном Azura Deluxe Resort & Spa Hotel в Анталье между российскими туристами и персоналом отеля. Сообщается, что россияне хотели подать жалобу на бармена отеля.

Видно, как толпа туристов из России идет разбираться с персоналом гостиницы. Россияне заявили, что в баре не хотели наливать им алкоголь. Работники заведения вооружились битами и стульями. Несколько россиян попали в больницу. Их состояние не уточняется.

Ранее сообщалось, что белорусский турист был убит в отеле курортного поселка Турчун (Мармарис, Турция). Трагедия произошла вечером 23 сентября. 28-летний Виктор Халадко пришел в бар отеля после того, как заведение уже было закрыто.