Назван подозреваемый в убийстве хоккеиста Виктора Толмачева

По подозрению в убийстве бывшего вратаря сборной СССР Виктора Толмачева задержана его родная дочь. 55-летней женщине предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство». Она призналась в совершении преступления и была заключена под стражу.

Подробности об убийстве 78-летнего хоккеиста рассказали его соседи по дому. По словам жильцов дома, они почувствовали трупный запах, который появился в доме еще в начале августа. Соседи Толмачева вызвали представителя управляющей организации, решив, что в подвале лежит мертвое животное. Но в подвале ничего не обнаружили, - передает РЕН-ТВ.

Со слов соседей, тело Толмачева, когда его обнаружили полицейские, было завернуто в целлофан и тряпье. Оказалось, что состояние здоровье спортсмена ухудшилось, и он пригласил к себе пожить дочь и внучку. Мужчина пообещал самым близким родственницам квартиру после его смерти в обмен на уход за ним. После убийства отца дочь, по словам соседей, продолжала жить в его квартире.

Бывшая жена заявила в полицию о том, что больше недели не может дозвониться Толмачеву. Участковый в минувшую пятницу пошел проверить квартиру. Дверь открыла дочь хоккеиста. Она не хотела пускать полицию. Участковый сразу ощутил подозрительный запах.

Полиция обнаружила тело мужчины со следами насильственной смерти.