Официант убил туриста из Белорусии в отеле Турции
24 сентября 2017, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]
Белорусский турист был убит в отеле курортного поселка Турчун (Мармарис, Турция). Трагедия произошла вечером 23 сентября. 28-летний Виктор Халадко пришел в бар отеля после того, как заведение уже было закрыто.
У него произошел конфликт с 17-летним официантом бара. в драке белорусский турист получил несколько ножевых ранений. Турист был госпитализирован, однако врачи не смогли спасти его жизнь.
Тело убитого гражданина Беларусии было отправлено в город Мугла на судебно-медицинскую экспертизу.
Официант задержан, в понедельник суд примет решение об его аресте.