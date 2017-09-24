Официант убил туриста из Белорусии в отеле Турции

Белорусский турист был убит в отеле курортного поселка Турчун (Мармарис, Турция). Трагедия произошла вечером 23 сентября. 28-летний Виктор Халадко пришел в бар отеля после того, как заведение уже было закрыто.

У него произошел конфликт с 17-летним официантом бара. в драке белорусский турист получил несколько ножевых ранений. Турист был госпитализирован, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Тело убитого гражданина Беларусии было отправлено в город Мугла на судебно-медицинскую экспертизу.

Официант задержан, в понедельник суд примет решение об его аресте.