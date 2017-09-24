В Петербурге коллекторы сообщили должнице, что ее внучка умерла

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль проверку сообщения о том, что коллекторы, выбивавшие долг из пенсионерки Петербурга, прислали ей фото ее «убитой» внучки.

Пожилую женщину оповестили о "смерти" ее внучки, разослав родственникам и знакомым должницы фотографии с похоронным венком.

Женщина взяла 15 тыс. рублей в одной из контор микрозаймов. С процентами ее долг составил 40 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что полиция Ростовской области проверяет инцидент с участием коллекторов. Стало известно, что взыскатели долгов угрожали взорвать детский сад из-за долгов одной из воспитательниц этого детского учреждения.