Полиция задержала вооруженных участников драки в центре Москвы

В Москве сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали участников драки в ресторане в центре столицы, применивших в ходе конфликта оружие.

По данным полиции, в одном из ресторанов на Сухаревской площади мужчины нахамили официантам. Охранники попросили грубиянов покинуть заведение. Но злоумышленники не послушались, разгорелся конфликт. Один из участников конфликта вышел из ресторана, вытащил из своего автомобиля пистолет, вернулся с ним в ресторан, сделал несколько выстрелов. Он ранил одного из сотрудников охраны ресторана.

Трое подозреваемых мужчин пытались скрыться на автомобиле Honda Accord. Полиции удалось задержать их по горячим следам, сообщает РЕН-ТВ. Проводится разбирательство.