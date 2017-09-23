В ДНР задержаны диверсанты, которые совершили покушение на министра

В Донецкой Народной Республике задержаны диверсанты, которые совершили покушение на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева. Об этом сообщили в правоохранительных органах самопровозглашенной республики.

Утверждается, что шесть подрывников выполняли задание украинских спецслужб. Целью покушения была дестабилизация экономической и политической обстановки в республике.

В Донецке совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева — злоумышленники привели в действие осколочную противопехотную мину на пересечении Проспекта мира и улицы Ульриха. Опубликовано видео с места покушения.