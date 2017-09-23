Житель Кубани обстрелял сотрудников Росгвардии

В Славянске-на-Кубани мужчина проник на охраняемый объект и стал стрелять по сотрудникам Росгвардии, которые охраняли помещение. Когда стрелка стражи порядка попытались задержать, он выстрелил в себя.

Мужчина в Красноярском крае напал на сотрудников Росгвардии, обстрелял их, а потом, когда прибывшая полиция оцепила здание, застрелился, сообщает НТВ.

Выяснилось, что вооруженный мужчина, обстрелявший нацгвардейцев, ранее был судим, ему было 43 года, и он был изрядно пьян на момент нападения.

Мотивы нападения полиция пока не установила, ведется следствие. Данных о пострадавших сотрудниках Росгвардии нет.