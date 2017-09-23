Неизвестный обстрелял в Москве пассажирский автобус

Инцидент с обстрелом пассажирского автобуса в Москве произошел накануне вечером, но известно о нем стало только что. Неизвестный на улице Краснодарской выстрелил в автобусное стекло из травматического оружия.

Вечером 22 сентября на Краснодарской улице был обстрелян пассажирский автобус. Неизвестный стрелял из травматического оружия, пули пробили боковое стекло автобуса, но вреда ни пассажирам, ни водителю не причинили. В настоящее время полиция выясняет причины происшествия и устанавливает личность стрелка. Ведется следствие, опрашиваются возможные свидетели стрельбы по автобусу. Больше никаких подробностей инцидента в полиции не озвучивают.