Арестован экс-начальник тыла ГУ МВД по Нижегородской области

Бывший начальник тыла полиции Нижегородской области 23 сентября взят под арест по решению суда. Следствие считает, что бывший полицейский, находясь на службе, похитил более 44 миллионов рублей.

Экс-глава управления по тылу МВД Нижегородской области подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемый похитил более 44 миллионов рублей.

Бывший полицейский попросту украл деньги из хранилища вещдоков. В 2012 году СК РФ возбудил дело в отношении предпринимателя за незаконную банковскую деятельность. У банкира в качестве вещдока изъяли 44,8 миллиона рублей в матерчатых мешках. В 2014 году бизнесмен был отпущен по амнистии, а когда ему вернули мешки, в них оказалась резаная бумага. Следствие выяснило, что деньги выкрал начальник тыла ГУ МВД России по Нижегородской области. Полицейский был уволен из внутренних органов и с тех пор находится под следствием. Следователи провели по данному делу 23 обыска. В квартирах и домах экс-полицейского обнаружены коллекции дорогих алкогольных напитков, книг, столового серебра, одежды и техники. Где находятся похищенные деньги, следствие пока не выяснило.