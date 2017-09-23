В Калининграде задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП

О смертельном ДТП в Калининграде «Аргументы недели» ранее сообщали. В аварии погибло семь человек. 23 сентября стало известно о задержании полицией предполагаемого виновника этого ДТП, он помещен в СИЗО.

Житель Калининградской области, мужчина 34 лет, был задержан полицией как предполагаемый виновник ДТП, в котором погибло семь человек и еще девять человек получили ранения. Против задержанного возбуждено уголовное дело, он помещен в изолятор временного содержания.

По версии следствия, задержанный мужчина превысил скорость на своем внедорожнике, что и спровоцировало аварию. За нарушение ПДД, которое привело к гибели семи человек, задержанному грозит семь лет тюрьмы.