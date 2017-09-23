В Приморье девочки-подростки издевались над своей сверстницей

Видеоролик с издевательствами над школьницей появился в социальных сетях только что, региональная полиция и СК РФ пока не комментируют инцидент. На кадрах видно, как девочку избивают ее сверстницы.

Инцидент с издевательствам над ребенком произошел в приморском городе Лучегорск. Школьницы сами разместили ролик в соцсетях. Судя по кадрам, в издевательствах принимали участие три девочки (одна снимало происходящее на видео). Свою сверстницу подростки таскают за волосы, бьют по лицу и заставляют бегать по крыше школы, где и происходит издевательство. Известно, что родители пострадавшей девочки уже обратились в полицию.