Московский студент напал с ножом на сотрудника банка

Нападение на работника банка произошло накануне поздно вечером, но известно об инциденте стало только что. Известно, что причиной для нападения послужила не попытка ограбления, а обычная ссора.

Вечером 22 сентября в Москве на одного из сотрудников отделений Сбербанка напал студент Московского авиационного института (МАИ).

Группа студентов получала банковские карточки, а один из студентов решил пройти без очереди. Нахалу сделали замечание, после чего студент выхватил нож и ударил им сотрудника кредитной организации, сообщает «Федеральное агентство новостей».

На место происшествия вызвали «скорую» и раненому оказали необходимую помощь. Ранение оказалось легким и госпитализация не понадобилась. А буйного студента полиция задержала, в отношении него возбуждено уголовное дело.