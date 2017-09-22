Один дома: в Москве ребенок помог задержать воров-домушников

Инцидент, напомнивший сюжет американской комедии «Один дома» произошел в Новой Москве. В поселке Кокошкино десятилетний мальчик не испугался воров, которые залезли в его квартиру и помог полиции задержать их.

Десятилетний ребенок помог полиции задержать квартирных воров, передает телеканал «Звезда».

Школьник вернулся домой с уроков и обнаружил, что дверь в квартире взломана. Мальчик стал набирать телефон полиции, и это заметили воры. Бандиты выскочили из дома, выхватили телефон у мальчика, разбили его и бросились наутек. Но мальчик оказался не из робкого десятка и бросился вслед за ворами, а по пути просил прохожих вызвать полицию. Стражи порядка задержали воров по горячим следам. У 47-летнего и 23-летнего бандитов при себе были не только отмычки, но еще ножи и револьвер.