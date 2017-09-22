//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Криминал 18+

Под Ростовом коллекторы угрожали взорвать детский сад

22 сентября 2017, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

Под Ростовом коллекторы угрожали взорвать детский сад
globallookpress.com

Полиция Ростовской области проверяет инцидент с участием коллекторов. Стало известно, что взыскатели долгов угрожали взорвать детский сад из-за долгов одной из воспитательниц этого детского учреждения.

Информация об угрозе взорвать детский сад коллекторами в Ростовской области стала известна журналистам. Полиция не могла не заинтересоваться данным фактом и в настоящее время проверяет информацию, пишут «Известия».

По свидетельству региональных СМИ, одна из сотрудниц детсада задолжала банку крупную сумму денег и чтобы взыскать задолженность, коллекторы пригрозили женщине взрывом детсада. В полиции пока инцидент не комментируют, ведется проверка.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Экономика

Минфин РФ назвал срок запуска системы индивидуального пенсионного капитала

Минфин РФ назвал срок запуска системы индивидуального пенсионного капитала

Систему индивидуального пенсионного капитала могут запустить в 2019 году, сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев журналистам. По его словам, разногласия устранены.

//Политика

Порошенко: без согласия РФ в ООН миротворцев на Донбасс не введут

Порошенко: без согласия РФ в ООН миротворцев на Донбасс не введут

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business заявил, что ввести миротворцев Организации Объединённых Наций в Донбасс без согласия России не представляется возможным.

//Экономика

"Нафтогаз" опасается возобновления закупок газа у России

"Нафтогаз" опасается возобновления закупок газа у России

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины»" Юрий Витренко сообщил, что, возможно, Украине скоро придется возобновить закупки российского газа и нефти. Как уточнил Витриенко, к 2030 году.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Историк: на памятнике Калашникову изображен чертеж немецкой винтовки, а не АК-47

Историк: на памятнике Калашникову изображен чертеж немецкой винтовки, а не АК-47

Памятник Михаилу Калашникову, установленный в Москве, обсуждают в соцсетях. Историк Юрий Пашолок обратил внимание, что на памятнике изобретателю АК-47 изображён чертёж немецкой автоматической винтовки StG 44.

//Армия

Минобороны РФ опубликовало видео ударов "Калибрами" с подлодки (ВИДЕО)

Минобороны РФ опубликовало видео ударов "Калибрами" с подлодки (ВИДЕО)

Подлодка российского Черноморского флота «Великий Новгород» 22 сентября нанесла удар ракетами «Калибр» по укрепрайону террористов «Джебхат-ан-Нусра» (террористическая группировка,, запрещена в РФ) в Сирии.

//Новости ADWILE

//В мире

В США в вечернем телеэфире сообщили о конце света

В США в вечернем телеэфире сообщили о конце света

Жители округа Ориндж (штат Калифорния, США) стали свидетелями экстренного объявления о конце света по телевидению. Об этом информируют местные СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев.

//Происшествия

Джабраилову, стрелявшему в отеле, придется пройти психиатрическую экспертизу

Джабраилову, стрелявшему в отеле, придется пройти психиатрическую экспертизу

Бизнесмену и миллиардеру Умару Джабраилову, который устроил стрельбу в отеле в центре Москвы, назначили психиатрическую экспертизу. Эту информацию предоставил источник в правоохранительных органах.

//Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заявил о желании покинуть сцену

Валерий Леонтьев заявил о желании покинуть сцену

Валерий Леонтьев собирается уйти с большой сцены. Он считает, что его жизнь, со всеми концертами и перелётами, превратилась в один бесконечный день. Сейчас певцу нужно какое-то время, чтобы «поваляться на диване».

//Происшествия

Из Госдумы стащили хамон

Из Госдумы стащили хамон

С выставки-презентации Ставропольского края в Государственной думе украли хамон. В пятницу стало известно, что один из экспонатов несанкционированно унесли из помещения в промежуток с 11 по 15 сентября.

//Новости партнеров

//Политика

Киев выразил протест итальянцам за показ телепрограммы с Крымом в составе РФ

Киев выразил протест итальянцам за показ телепрограммы с Крымом в составе РФ

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания направил письмо итальянской телекомпании, в котором пригрозил запретом трансляции за программу, в которой была показана карта Крыма в составе России.

//Происшествия

В Петербурге на фестивале урожая нашли подпольный вещевой рынок

В Петербурге на фестивале урожая нашли подпольный вещевой рынок

Вместо фестиваля – ярмарка, а вместо продуктов – обувь, одежда и бытовая техника. И это только несколько «открытий», которые сделали прокуроры Санкт-Петербурга на так называемом «Фестивале урожая» в Петергофе.

//Политика

Лавров считает, что Западу вскоре придется отказаться от антироссийских санкций

Лавров считает, что Западу вскоре придется отказаться от антироссийских санкций

РФ никогда не просила Запад о снятии санкций, сама жизнь заставляет западные страны отказываться от этой тупиковой линии, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

//Политика

Россия ответит на попытки США помешать борьбе с террористами в Сирии

Россия ответит на попытки США помешать борьбе с террористами в Сирии

Россия ясно донесла до США свою позицию по вопросу завершения контртеррористической операции в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

//Происшествия

Ростовский пожар тушат вертолеты и спецпоезд

Ростовский пожар тушат вертолеты и спецпоезд

Сильнейший пожар начался в Ростове в 16.30. Площадь возгорания превысила 10 гектаров, горят леса в районе ростовского зоопарка. К зоне пожара был близок дачный поселок, но его огнеборцам удалось отстоять.

//Общество

Автор монумента Калашникову назвал "негодяями" тех, кто находит ошибки

Автор монумента Калашникову назвал "негодяями" тех, кто находит ошибки

Автор памятника Калашникову Салават Щербаков назвал "негодяями" и "врагами" тех, кто находит ошибки на "нужных России" памятниках. Он считает, что поведение СМИ и общественности - "просто какая-то вакханалия".

//Шоу-бизнес

Полуголую Ольгу Бузову провезли на кровати по дороге

Полуголую Ольгу Бузову провезли на кровати по дороге

В культовой итальянской комедии «Укрощение строптивого» герой Адриано Челентано проучил свою гламурную гостью, прокатив ее на кровати по улицам городка. В такой же ситуации оказалась сегодня и Ольга Бузова.

//Политика

В ООН Сергею Лаврову отключили свет

В ООН Сергею Лаврову отключили свет

Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 сентября в 20.15 по московскому времени (13:15 - по нью-йоркским часам) должен был выйти к журналистам, как того требует регламент. Перед выходом Лаврова к СМИ вдруг погас свет.

//Общество

Путин поздравил СК РФ с юбилеем, сравнив комитет с канцеляриями времен Петра I

Путин поздравил СК РФ с юбилеем, сравнив комитет с канцеляриями времен Петра I

Владимир Путин в видеообращении поздравил следователей всей страны с десятилетием со дня основания ведомства и отметил, что СК РФ успешно решает крайне важные задачи по расследованию особо опасных преступлений.

//Криминал

Под Ростовом коллекторы угрожали взорвать детский сад

Под Ростовом коллекторы угрожали взорвать детский сад

Полиция Ростовской области проверяет инцидент с участием коллекторов. Стало известно, что взыскатели долгов угрожали взорвать детский сад из-за долгов одной из воспитательниц этого детского учреждения.

//Хайтек

Новый вирус, ворующий банковские данные, атакует Android

Новый вирус, ворующий банковские данные, атакует Android

Эксперты сообщили об обнаружении новой модификации мобильного банковского троянца Svpeng в системе Android. Вирус получил функциональность кейлоггера, то есть научился запоминать нажатия клавиш на смартфоне.

//Общество

Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена

Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена

Скульптор Салават Щербаков, автор памятника Михаилу Калашникову, устранил досадную ошибку на памятнике великому оружейнику в Москве. Чертеж немецкой винтовки заменен на корректное изображение АК-47.

//Общество

Банкир Тиньков публично извинился перед блогерами

Банкир Тиньков публично извинился перед блогерами

Он сначала обиделся, а потом все понял и принес им извинения. Он - это банкир Олег Тиньков, глава «Тинькофф Банка». Они – это блогеры «Немагии», которые, по словам Тинькова, оклеветали его и его близких.

//Хайтек

Билл Гейтс попросил прощения за три клавиши

Билл Гейтс попросил прощения за три клавиши

Основатель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс признал, что не стал бы использовать сочетание клавиш Ctrl-Alt-Delete для входа в операционную систему и блокировки компьютера, будь у него такая возможность.

//Общество

Медведев пошутил по поводу чернозема, который вывозили в Германию

Медведев пошутил по поводу чернозема, который вывозили в Германию

Глава правительства Дмитрий Медведев ознакомился с ходом уборки урожая в Адыгее. В колхозе "Радуга" премьеру показали кукурузное поле и рассказали, что средняя урожайность кукурузы сейчас составляет 45,4 центнера с гектара.

//Общество

Европа не сможет избежать зависимости от российского газа в ближайшие 20 лет

Европа не сможет избежать зависимости от российского газа в ближайшие 20 лет

Европа не сможет избежать зависимости от российского газа в ближайшие 20 лет. К такому выводу пришли специалисты министерства энергетики США, проанализировав развитие рынка энергоресурсов.

//Происшествия

На Украине горят военные склады в Донецкой области

На Украине горят военные склады в Донецкой области

На военных складах Украины прогремели взрывы и сразу начался пожар. Территория возгорания оцеплена полицией, чтобы исключить попадания людей в огненную ловушку. О пострадавших пока сведений нет.

//Авто

Путин в Ульяновске осмотрел электробусы для Москвы

Путин в Ульяновске осмотрел электробусы для Москвы

Владимир Путин в Ульяновске посетил индустриальный парк "Заволжье", где собраны инновационные образцы отечественного транспорта - троллейбусы, электробусы, электрички, метропоезд "Москва" и электромобиль el-Panda.

//Политика

Европа призывает бойкотировать ОИ-2018 в Южной Корее

Европа призывает бойкотировать ОИ-2018 в Южной Корее

Столица зимних Олимпийских игр в Южной Корее находится всего в 80 километрах от северокорейской границы, а это, по мнению представителей Старого света, слишком рискованно и не вяжется с олимпийскими традициями.

//В мире

"Ветеранам АТО" выделили земельные участки на "свалке"

"Ветеранам АТО" выделили земельные участки на "свалке"

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук написал в Facebook, что участникам боевых действий в Донбассе чиновники выделили землю на свалке в Киевской области. Он считает, что это "троллинг участников АТО со стороны сельсовета".

//Общество

Жители Пионерского возражают против застройки парка "Сосновый бор"

Жители Пионерского возражают против застройки парка "Сосновый бор"

В городе Пионерский Калининградской области жители спорят с чиновниками из-за парка "Сосновый бор".

//Происшествия

МИД РФ призывает российских туристов на Бали срочно эвакуироваться

МИД РФ призывает российских туристов на Бали срочно эвакуироваться

В Индонезии проснулся вулкан Агунг на острове Бали и Министерство иностранных дел России призывает российских туристов немедленно покинуть остров. С острова сейчас вывозят туристов и местных жителей.

//Шоу-бизнес

Победитель Евровидения - 2017 может скоро умереть

Победитель Евровидения - 2017 может скоро умереть

Победитель песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве Сальвадор Собрал госпитализирован в клинику Лиссабона, где готовится к пересадке донорского сердца. Деньги на операцию собраны в полном объеме.

//Общество

Мэр Москвы предлагает дать контролерам больше прав в борьбе с безбилетниками

Мэр Москвы предлагает дать контролерам больше прав в борьбе с безбилетниками

Глава московского правительства Сергей Собянин намерен дать контролерам на общественном транспорте больше прав в борьбе с безбилетниками. С таким предложением мэр Москвы выступил перед президиумом госсовета.

//Экономика

Минфин РФ назвал срок запуска системы индивидуального пенсионного капитала

Минфин РФ назвал срок запуска системы индивидуального пенсионного капитала

Систему индивидуального пенсионного капитала могут запустить в 2019 году, сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев журналистам. По его словам, разногласия устранены.

//Политика

Порошенко: без согласия РФ в ООН миротворцев на Донбасс не введут

Порошенко: без согласия РФ в ООН миротворцев на Донбасс не введут

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business заявил, что ввести миротворцев Организации Объединённых Наций в Донбасс без согласия России не представляется возможным.

//Экономика

"Нафтогаз" опасается возобновления закупок газа у России

"Нафтогаз" опасается возобновления закупок газа у России

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины»" Юрий Витренко сообщил, что, возможно, Украине скоро придется возобновить закупки российского газа и нефти. Как уточнил Витриенко, к 2030 году.

//Общество

Историк: на памятнике Калашникову изображен чертеж немецкой винтовки, а не АК-47

Историк: на памятнике Калашникову изображен чертеж немецкой винтовки, а не АК-47

Памятник Михаилу Калашникову, установленный в Москве, обсуждают в соцсетях. Историк Юрий Пашолок обратил внимание, что на памятнике изобретателю АК-47 изображён чертёж немецкой автоматической винтовки StG 44.

//Армия

Минобороны РФ опубликовало видео ударов "Калибрами" с подлодки (ВИДЕО)

Минобороны РФ опубликовало видео ударов "Калибрами" с подлодки (ВИДЕО)

Подлодка российского Черноморского флота «Великий Новгород» 22 сентября нанесла удар ракетами «Калибр» по укрепрайону террористов «Джебхат-ан-Нусра» (террористическая группировка,, запрещена в РФ) в Сирии.

//В мире

В США в вечернем телеэфире сообщили о конце света

В США в вечернем телеэфире сообщили о конце света

Жители округа Ориндж (штат Калифорния, США) стали свидетелями экстренного объявления о конце света по телевидению. Об этом информируют местные СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев.

//Происшествия

Джабраилову, стрелявшему в отеле, придется пройти психиатрическую экспертизу

Джабраилову, стрелявшему в отеле, придется пройти психиатрическую экспертизу

Бизнесмену и миллиардеру Умару Джабраилову, который устроил стрельбу в отеле в центре Москвы, назначили психиатрическую экспертизу. Эту информацию предоставил источник в правоохранительных органах.

//Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заявил о желании покинуть сцену

Валерий Леонтьев заявил о желании покинуть сцену

Валерий Леонтьев собирается уйти с большой сцены. Он считает, что его жизнь, со всеми концертами и перелётами, превратилась в один бесконечный день. Сейчас певцу нужно какое-то время, чтобы «поваляться на диване».

//Происшествия

Из Госдумы стащили хамон

Из Госдумы стащили хамон

С выставки-презентации Ставропольского края в Государственной думе украли хамон. В пятницу стало известно, что один из экспонатов несанкционированно унесли из помещения в промежуток с 11 по 15 сентября.

//Политика

Киев выразил протест итальянцам за показ телепрограммы с Крымом в составе РФ

Киев выразил протест итальянцам за показ телепрограммы с Крымом в составе РФ

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания направил письмо итальянской телекомпании, в котором пригрозил запретом трансляции за программу, в которой была показана карта Крыма в составе России.

//Происшествия

В Петербурге на фестивале урожая нашли подпольный вещевой рынок

В Петербурге на фестивале урожая нашли подпольный вещевой рынок

Вместо фестиваля – ярмарка, а вместо продуктов – обувь, одежда и бытовая техника. И это только несколько «открытий», которые сделали прокуроры Санкт-Петербурга на так называемом «Фестивале урожая» в Петергофе.

//Политика

Лавров считает, что Западу вскоре придется отказаться от антироссийских санкций

Лавров считает, что Западу вскоре придется отказаться от антироссийских санкций

РФ никогда не просила Запад о снятии санкций, сама жизнь заставляет западные страны отказываться от этой тупиковой линии, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

//Политика

Россия ответит на попытки США помешать борьбе с террористами в Сирии

Россия ответит на попытки США помешать борьбе с террористами в Сирии

Россия ясно донесла до США свою позицию по вопросу завершения контртеррористической операции в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

//Происшествия

Ростовский пожар тушат вертолеты и спецпоезд

Ростовский пожар тушат вертолеты и спецпоезд

Сильнейший пожар начался в Ростове в 16.30. Площадь возгорания превысила 10 гектаров, горят леса в районе ростовского зоопарка. К зоне пожара был близок дачный поселок, но его огнеборцам удалось отстоять.

//Общество

Автор монумента Калашникову назвал "негодяями" тех, кто находит ошибки

Автор монумента Калашникову назвал "негодяями" тех, кто находит ошибки

Автор памятника Калашникову Салават Щербаков назвал "негодяями" и "врагами" тех, кто находит ошибки на "нужных России" памятниках. Он считает, что поведение СМИ и общественности - "просто какая-то вакханалия".

//Шоу-бизнес

Полуголую Ольгу Бузову провезли на кровати по дороге

Полуголую Ольгу Бузову провезли на кровати по дороге

В культовой итальянской комедии «Укрощение строптивого» герой Адриано Челентано проучил свою гламурную гостью, прокатив ее на кровати по улицам городка. В такой же ситуации оказалась сегодня и Ольга Бузова.

//Политика

В ООН Сергею Лаврову отключили свет

В ООН Сергею Лаврову отключили свет

Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 сентября в 20.15 по московскому времени (13:15 - по нью-йоркским часам) должен был выйти к журналистам, как того требует регламент. Перед выходом Лаврова к СМИ вдруг погас свет.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Путин поздравил СК РФ с юбилеем, сравнив комитет с канцеляриями времен Петра I

Путин поздравил СК РФ с юбилеем, сравнив комитет с канцеляриями времен Петра I

Владимир Путин в видеообращении поздравил следователей всей страны с десятилетием со дня основания ведомства и отметил, что СК РФ успешно решает крайне важные задачи по расследованию особо опасных преступлений.

//Криминал

Под Ростовом коллекторы угрожали взорвать детский сад

Под Ростовом коллекторы угрожали взорвать детский сад

Полиция Ростовской области проверяет инцидент с участием коллекторов. Стало известно, что взыскатели долгов угрожали взорвать детский сад из-за долгов одной из воспитательниц этого детского учреждения.

//Хайтек

Новый вирус, ворующий банковские данные, атакует Android

Новый вирус, ворующий банковские данные, атакует Android

Эксперты сообщили об обнаружении новой модификации мобильного банковского троянца Svpeng в системе Android. Вирус получил функциональность кейлоггера, то есть научился запоминать нажатия клавиш на смартфоне.

//Общество

Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена

Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена

Скульптор Салават Щербаков, автор памятника Михаилу Калашникову, устранил досадную ошибку на памятнике великому оружейнику в Москве. Чертеж немецкой винтовки заменен на корректное изображение АК-47.

//Общество

Банкир Тиньков публично извинился перед блогерами

Банкир Тиньков публично извинился перед блогерами

Он сначала обиделся, а потом все понял и принес им извинения. Он - это банкир Олег Тиньков, глава «Тинькофф Банка». Они – это блогеры «Немагии», которые, по словам Тинькова, оклеветали его и его близких.

//Хайтек

Билл Гейтс попросил прощения за три клавиши

Билл Гейтс попросил прощения за три клавиши

Основатель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс признал, что не стал бы использовать сочетание клавиш Ctrl-Alt-Delete для входа в операционную систему и блокировки компьютера, будь у него такая возможность.

//Общество

Медведев пошутил по поводу чернозема, который вывозили в Германию

Медведев пошутил по поводу чернозема, который вывозили в Германию

Глава правительства Дмитрий Медведев ознакомился с ходом уборки урожая в Адыгее. В колхозе "Радуга" премьеру показали кукурузное поле и рассказали, что средняя урожайность кукурузы сейчас составляет 45,4 центнера с гектара.

//Общество

Европа не сможет избежать зависимости от российского газа в ближайшие 20 лет

Европа не сможет избежать зависимости от российского газа в ближайшие 20 лет

Европа не сможет избежать зависимости от российского газа в ближайшие 20 лет. К такому выводу пришли специалисты министерства энергетики США, проанализировав развитие рынка энергоресурсов.

//Происшествия

На Украине горят военные склады в Донецкой области

На Украине горят военные склады в Донецкой области

На военных складах Украины прогремели взрывы и сразу начался пожар. Территория возгорания оцеплена полицией, чтобы исключить попадания людей в огненную ловушку. О пострадавших пока сведений нет.

//Авто

Путин в Ульяновске осмотрел электробусы для Москвы

Путин в Ульяновске осмотрел электробусы для Москвы

Владимир Путин в Ульяновске посетил индустриальный парк "Заволжье", где собраны инновационные образцы отечественного транспорта - троллейбусы, электробусы, электрички, метропоезд "Москва" и электромобиль el-Panda.

//Политика

Европа призывает бойкотировать ОИ-2018 в Южной Корее

Европа призывает бойкотировать ОИ-2018 в Южной Корее

Столица зимних Олимпийских игр в Южной Корее находится всего в 80 километрах от северокорейской границы, а это, по мнению представителей Старого света, слишком рискованно и не вяжется с олимпийскими традициями.

//В мире

"Ветеранам АТО" выделили земельные участки на "свалке"

"Ветеранам АТО" выделили земельные участки на "свалке"

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук написал в Facebook, что участникам боевых действий в Донбассе чиновники выделили землю на свалке в Киевской области. Он считает, что это "троллинг участников АТО со стороны сельсовета".

//Общество

Жители Пионерского возражают против застройки парка "Сосновый бор"

Жители Пионерского возражают против застройки парка "Сосновый бор"

В городе Пионерский Калининградской области жители спорят с чиновниками из-за парка "Сосновый бор".

//Происшествия

МИД РФ призывает российских туристов на Бали срочно эвакуироваться

МИД РФ призывает российских туристов на Бали срочно эвакуироваться

В Индонезии проснулся вулкан Агунг на острове Бали и Министерство иностранных дел России призывает российских туристов немедленно покинуть остров. С острова сейчас вывозят туристов и местных жителей.

//Шоу-бизнес

Победитель Евровидения - 2017 может скоро умереть

Победитель Евровидения - 2017 может скоро умереть

Победитель песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве Сальвадор Собрал госпитализирован в клинику Лиссабона, где готовится к пересадке донорского сердца. Деньги на операцию собраны в полном объеме.

//Общество

Мэр Москвы предлагает дать контролерам больше прав в борьбе с безбилетниками

Мэр Москвы предлагает дать контролерам больше прав в борьбе с безбилетниками

Глава московского правительства Сергей Собянин намерен дать контролерам на общественном транспорте больше прав в борьбе с безбилетниками. С таким предложением мэр Москвы выступил перед президиумом госсовета.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

//Наши партнеры