Под Ростовом коллекторы угрожали взорвать детский сад

Полиция Ростовской области проверяет инцидент с участием коллекторов. Стало известно, что взыскатели долгов угрожали взорвать детский сад из-за долгов одной из воспитательниц этого детского учреждения.

Информация об угрозе взорвать детский сад коллекторами в Ростовской области стала известна журналистам. Полиция не могла не заинтересоваться данным фактом и в настоящее время проверяет информацию, пишут «Известия».

По свидетельству региональных СМИ, одна из сотрудниц детсада задолжала банку крупную сумму денег и чтобы взыскать задолженность, коллекторы пригрозили женщине взрывом детсада. В полиции пока инцидент не комментируют, ведется проверка.