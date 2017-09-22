Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Калаче
22 сентября 2017, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Волгоградской области по подозрению в убийстве пятилетней девочки, которая без вести пропала с детской площадки неделю назад, задержан 55-летний житель Калача-на-Дону. Пропавшую малышку несколько дней круглосуточно искали сотни людей.
Сегодня в ходе розыскных мероприятий тело девочки было обнаружено в сарае, расположеннойм рядом с гаражным боксом. В настоящее время мужчина задержан по подозрению в убийстве малолетней. С его участием уже проводятся следственные действия.
Следственными органами ССКР по Волгоградской области возбуждено дело по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователями устанавливается мотив расправы над девочкой и иные обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.