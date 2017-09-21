В Петербурге перед судом предстанут трое мужчин, грабивших магазины
21 сентября 2017, 21:24 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего и двоих 28-летних граждан одной из республик Закавказья.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 209 УК РФ и статьей 162 УК РФ, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, в октябре 2014 года бандиты напали на магазин меховой одежды и похитили 32 норковые шубы. В следующем году они ограбили ювелирный магазин и ломбард. Общая сумма ущерба превысила 6 млн рублей.
У преступников изъято оружие и часть похищенного. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.