Задержанный адепт «Христианского государства» сознался в поджогах

Задержанный 20 сентября член организации «Христианское государство» Александр Баянов сознался в умышленных поджогах, которые он совершил в Ярославле и у студии режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге.

Задержанный по подозрению в поджогах член организации «Христианское государство» Александр Баянов признал свою вину и рассказал правоохранителям о совершенных им преступлениях. По словам Баянова, кинотеатр в Ярославле, где должны были давать премьеру фильма «Матильда», пытался поджечь именно он. Затем со своим подельником они подожгли студию «Рок» режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге, пишет газета «Известия».