Совладелица банка БКФ и компании «Русский продукт» Ольга Миримская заподозрена правоохранителями в финансировании украинских националистов. Об этом узнали СМИ.

«Коммерсантъ» пишет, что накануне бойцы Росгвардии провели обыски по месту жительства известной предпринимательницы и в центральном офисе ее банка. По данным газеты, в доме Миримской, расположенном на Рублевском шоссе, был найден автомат Калашникова.

Стражи порядка заинтересовались Ольгой Миримской после того, как сайт запрещенного в РФ «Правого сектора» поблагодарил ее за содействие организации. По предварительной информации, Миримская могла быть причастна к финансированию радикалов. Кроме того, ее подозревают в даче взятки.

Представители предпринимательницы заявили, что никого отношения к «Правому сектору» она никогда не имела. Согласно версии окружения Ольги Миримской, информацию на сайте группировки разместили по заказу врагов женщины. Сама Миримская сложившуюся ситуацию пока никак не прокомментировала.