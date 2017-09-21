Хакеры взломали базу данных комиссии американской биржи
21 сентября 2017, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]
Крупная атака интернет-взломщиков преодолела защиту Комиссии США по ценным бумагам и биржам. Взломщики таким образом получили доступ к финансовым документам тысяч коммерческих организаций и фирм.
Портал Комиссии по ценным бумагам и биржам США взломан неизвестными хакерами. Кибермошенники теперь располагают информацией о финансовых делах тысяч американских компаний, сообщает ТАСС.
Пока ответственности за взлом никто на себя не взял. В Комиссии отмечают, что рабочий режим организации кибератака не нарушила и повторные атаки ним не страшны. Отдел кибербезопаснсти Комиссии проведет тщательное расследование инцидента и сделает соответствующие выводы по усилению защиты.