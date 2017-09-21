"Хабаровские живодеры" обжаловали свой приговор

Оскандалившиеся на всю страну «хабаровские живодеры» подали апелляцию, обжаловав свои приговоры. Напомним, за издевательства над животными и оскорбления чувств верующих «живодеры» получили тюремные сроки.

Апелляционные жалобы в суд подали все трое осужденных по громкому делу об издевательствах над животными в Хабаровске. Жалобы подала и потерпевшая сторона, а не только осужденные, сообщает ТАСС.

Получившие за издевательства над животными реальные тюремные сроки, две осужденные девушки и парень недовольны тем, что приговор, по их мнению, излишне суров. Потерпевшая сторона, напротив, считает наказание излишне мягким. Подача встречной апелляционной жалобы – практика распространенная и относится к стратегии судопроизводства. Если Суд не увидит встречного иска, то может и смягчить приговор.

Напомним, Алена Савченко получила 4 года и три месяца тюрьмы за издевательства над животными, разбой и оскорбление чувств верующих. Подельница Савченко, Алина Орлова получила три года тюрьмы, как и Виктор Смышляев, третий фигурант данного дела.

Следствие доказало 15 случаев убийства осужденными живодерами собак, кошек и птиц.