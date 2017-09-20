«Банда амазонок» признана виновной в 10 убийствах

Присяжные Ростовского областного суда признали членов так называемой «банды амазонок», орудовавшей в 2007-2009 годах на территории области, виновными, как минимум, в 10 убийствах. Среди жертв банды - сотрудники МВД и члены их семей.

В банду входили Инесса Тарвердиева и ее дочь Виктория, а также супруги Сергей и Анастасия Синельник. По мнению присяжных, только одна из обвиняемых - Виктория Синельник - заслуживает снисхождения по двум эпизодам преступлений. Предполагаемый лидер банды Инесса Тарведиева рассказала, что присутствовала при всех убийствах, но совершал их ее партнер Роман Подкопаев, брат Анастасии Синельник.



Членам банды предъявлены обвинения по целому ряду статей УК РФ: 209 (бандитизм), 105 (убийство), 30 и 105 (покушение на убийство), 162 (разбойное нападение), 226 (хищение оружия) и 222 (незаконный оборот оружия).

Банду задержали в 2013 году. После того как около места одного из преступлений обнаружили нож с надписью «Моей любимой амазонке», СМИ стали называть их «бандой амазонок». Самым резонансным из преступлений ростовской банды считается жестокое убийство сотрудника ГУВД по Нижегородской области подполковника Дмитрия Чудакова, его супруги Ирины и двух маленьких детей. Чудаков и сын были застрелены, а жена и дочь погибли от ножевых ранений на трассе «Дон» летом 2009 года.



