Тульский пенсионер планировал убить судью и следователей

Житель Тулы 63 лет стал фигурантом уголовного дела. Следствие подозревает пожилого мужчину в подготовке убийства судьи, помощника прокурора и следователя, которые вели следствие в отношении дочери пенсионера.

Следственный комитет по Тульской области возбудил дело в отношении 63-летнего местного жителя. По версии следствия, пенсионер планировал убить всех, кто вел расследование в отношении его дочери - судью, помощника прокурора и следователя, сообщает ТАСС.

Следователи выяснили, что минувшим летом пенсионер собирал информацию о своих будущих жертвах: выяснял, где они живут и куда ездят. Убийствами мужчина намерен был остановить уголовное расследование в отношении своей дочери, которая попалась на распространении наркотиков.

Пенсионер успел подготовить и орудие убийства: арбалет, снаряженный стрелами и строительными патронами, которые пенсионер набил поражающими элементами. Мужчина приготовил и средства маскировки, парик и маску.