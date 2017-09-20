В московском парке «Зарядье» 20 сентября произошел скандальный инцидент. Охрана парка задержала 39-летне5го мужчину, который стал приставать к подростку 14 лет. Задержанный передан в руки полиции.

Охранники московского парка «Зарядье» задержали мужчину, который стал приставать к 14-летнему мальчику, сообщает телеграм-канал Mash.

Педофил стал активно приставать к мальчику, пытаясь его зажать, но охранники вовремя вмешались и скрутили извращенца. На место происшествия была вызвана полиция и озабоченного мужчину доставили в отдел для последующих разбирательств. Пока задержанный своей вины не признал.