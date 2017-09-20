В Парке "Зарядье" задержали педофила
20 сентября 2017, 13:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В московском парке «Зарядье» 20 сентября произошел скандальный инцидент. Охрана парка задержала 39-летне5го мужчину, который стал приставать к подростку 14 лет. Задержанный передан в руки полиции.
Охранники московского парка «Зарядье» задержали мужчину, который стал приставать к 14-летнему мальчику, сообщает телеграм-канал Mash.
Педофил стал активно приставать к мальчику, пытаясь его зажать, но охранники вовремя вмешались и скрутили извращенца. На место происшествия была вызвана полиция и озабоченного мужчину доставили в отдел для последующих разбирательств. Пока задержанный своей вины не признал.