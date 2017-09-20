В Москве задержан поджигатель машин у офиса адвоката Алексея Учителя

Полиции Москвы и Московской области удалось задержать троих подозреваемых в поджоге авто у офиса адвоката Константина Добрынина, который защищает режиссёра Алексея Учителя в скандале вокруг фильма «Матильда».

Расследование в отношении людей, которые угрожают режиссеру Алексею Учителю, похоже, сдвинулось с мертвой точки. МВД РФ сообщает о задержании троих подозреваемых в поджоге автомобилей и офиса адвоката Константина Добрынина.

Один из подозреваемых в поджоге задержан в Москве, а еще два его подельника – в Липецкой области. В квартирах задержанных по делу об экстремизме граждан прошли обыски, результаты обысков не оглашаются.