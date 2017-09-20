По какой причине 50-летний житель города Темрюк (Краснодарский край) решил жить по самурайским законам, следствию еще предстоит разобраться. Мужчина с самурайской саблей задержан сотрудниками Росгвардии.

Инцидент с «темрюкским самураем» произошел 18 сентября, но известно о нем стало только что, когда появилось видео инцидента, передают «Вести».

Прохожие сообщили в полицию, что на улице мужчина в шортах размахивает катаной (японская сабля самурая). На место происшествия прибыл наряд Росгвардии и попросил мужчину сложить оружие, но тот напал на машину правоохранителей. Бойцам Росгвардии пришлось задержать мужчину, который оказал отчаянное сопротивление.

Катана в руках хулигана оказалась сувенирной, но мужчине придется ответить по закону за сопротивление сотрудникам Росгвардии.