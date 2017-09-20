В Петербурге с балкона сбросили мужчину

Инцидент в общежитии для гастарбайтеров произошел в Санкт-Петербурге вечером 19 сентября, но известно об этом стало только что. С балкона 4 этажа сбросили мужчину, уроженца Белоруссии, который погиб.

В Адмиралтейском переулке Санкт-Петербурга вечером 19 сентября произошла ссора между жильцами общежития для рабочих из ближнего зарубежья. В ходе потасовки один из жильцов сбросил с балкона своего обидчика, мужчина разбился насмерть, сообщает портал «Фонтанка.ру».

Известно, что гастарбайтеры поссорились после совместного распития спиртных напитков. Повздорили гражданин Белоруссии 35 лет и 20-летний рабочий из Воронежа. Более молодой строитель оказался сильнее и сбросил обидчика с балкона. Теперь парню придется ответить за убийство, он задержан полицией.