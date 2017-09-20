Во Владивостоке пьяные подростки избили детей

Подростки в состоянии алкогольного опьянения избили пятерых детей. Инцидент произошел накануне вечером во Владивостоке. Сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних устанавливают личности драчунов.

Подростки во Владивостоке затеяли драку с более младшими школьниками, избиению подверглись дети 12 – 13 лет. Били детей хулиганы 15 – 16 лет. Известно, что старшие подростки были пьяными. Били школьников серьезно: у одной из жертв выбиты зубы и сломан нос. Проверку по факту драки проводит региональный Следственный комитет, который устанавливает все детали инцидента, сообщает «Лайф».

Родителям подростков выдано направление на прохождение судебно-медицинского обследования.