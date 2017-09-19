Бывшего рязанского чиновника приговорили к 4 годам тюрьмы за взятку

К тюремному сроку приговорен экс-чиновник рязанской администрации Сергей Солодов за взятку в особо крупном размере. Бывший чиновник управления капстроительства Рязани попался на взятке в 250 тысяч рублей.

Следственный комитет РФ по Рязанской области собрал достаточную базу доказательств на взяточника Сергея Солодова и суд приговорил экс-чиновника к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 5 млн рублей.

Преступление произошло в апреле 2016 года. Солодов через посредника получил от директора строительной компании взятку в сумме 250 тыс. рублей. Деньги Солодов взял за выдачу разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию.