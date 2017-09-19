Вынесен приговор двум девушкам, осквернившим памятник «Вечный огонь»

По указанию прокурора Челябинской области Александра Кондратьева было возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника «Вечный огонь», установленного в г.Южноуральске в память о павших войнах в Великой Отечественной войне, сообщает Прокуратура Челябинской области.



В ходе расследования установлена причастность к совершению преступления двух девушек 2001 г.р., уголовное дело в отношении которых направлено в суд. В суде установлено, что в ночь на 28 июня 2017 года две несовершеннолетних девушки, одна из которых является воспитанницей детского дома, раскидали возложенные венки по памятнику, после чего сожгли один из венков, положив его на открытый огонь очага «Вечного огня», чем осквернили памятник.



Мировым судьей они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Каждой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.



Кроме того, прокуратурой города проведены проверочные мероприятия в отношении МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» по факту нахождения несовершеннолетней воспитанницы на улице без контроля со стороны воспитателей в ночное время. В связи с нарушениями требований Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", директору учреждения прокурором города внесено представление, по результатам рассмотрения которых три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

по сообщению портала "Вести Урала"