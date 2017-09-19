В Ростове-на-Дону СК РФ возбудил дело после гибели новорожденных тройняшек

Трое новорожденных недоношенных малышей скончались в перинатальном центре Ростова-на-Дону еще в минувшем августе, но уголовное дело по факту их смерти следователями возбуждено только 19 сентября.

СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело после смерти троих новорожденных в перинатальном центре Ростова-на-Дону, сообщает сайт СК РФ.

В перинатальный центр при Ростовской областной больнице в17 июля поступила беременная женщина из Таганрога. В тот же день женщина родила на свет троих детей. Врачи применили кесарево сечение и поместили недоношенных младенцев в отделение патологии. Первый малыш скончался 23 августа, а через несколько дней умерли и остальные два ребенка.

Следствие проверяет качество оказываемых роженице услуг, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».