В Ростове-на-Дону СК РФ возбудил дело после гибели новорожденных тройняшек
19 сентября 2017, 15:00 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону» ]
Трое новорожденных недоношенных малышей скончались в перинатальном центре Ростова-на-Дону еще в минувшем августе, но уголовное дело по факту их смерти следователями возбуждено только 19 сентября.
СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело после смерти троих новорожденных в перинатальном центре Ростова-на-Дону, сообщает сайт СК РФ.
В перинатальный центр при Ростовской областной больнице в17 июля поступила беременная женщина из Таганрога. В тот же день женщина родила на свет троих детей. Врачи применили кесарево сечение и поместили недоношенных младенцев в отделение патологии. Первый малыш скончался 23 августа, а через несколько дней умерли и остальные два ребенка.
Следствие проверяет качество оказываемых роженице услуг, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».