После допроса свидетельниц в деле об убийстве 23-летнего легкоатлета Николая Иванова всплыли новые, неожиданные подробности. Они в корне противоречат рассказам тренеров спортсмена.

По словам Татьяны Фроловой и Сергея Осипова, Николай пытался вступиться за девушку, к которой приставал хулиган, в ответ дебошир достал нож и вспорол молодому человеку живот. Через час он скончался.

Согласно показаниям свидетельниц преступления, погибший молодой человек вовсе не защищал их, а наоборот, приставал, сообщает Life.ru. Дело было так: в роковой вечер 15 сентября пьяный Иванов вместе с двумя друзьями шел по улице. Заметив подозреваемого Сулунбека Д. и его двух спутниц, ребята остановились и один из них захотел пожать руку незнакомцу. Но тот отказался от рукопожатия. Иванов воспринял отказ как оскорбление и начал конфликтовать с Сулунбеком. Спортсмен также приставал к одной из его спутниц. Для защиты себя и девушек 25-летний приезжий достал нож и ударил им Иванова в живот. Друзья спортсмена убежали, бросив его умирать, но потом все же вернулись и вызвали «скорую».

Задержанный уроженец Чечни не стал отпираться и признали вину. Он рассказала, что сразу же выбросил нож в районе Марьино.



