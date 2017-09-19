Стали известны подробности убийства 23-летнего легкоатлета

Ночью 15 сентября возле дома 25 по улице Генерала Кузнецова в Москве был убит спортсмен-ходок Николай Иванов. 23-летний мужчина заступился за девушку, к которой приставал хулиган, а сам получил удар ножом в живот.

Предполагаемого убийцу уже задержали, он признался во всем. Им оказался 25-летний уроженец Чечни, в последнее время проживавший в Москве. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», наказание по которой может составить до 20 лет тюрьмы, либо пожизненный срок.

Тренер спортсмена Сергей Осипов рассказал «Р-Спорту», как было дело. Николай Иванов гулял по Москве со своими друзьями. На улице Генерала Кузнецова спортсмен увидел, как хулиган настойчиво пристает к девушке, а та кричит «Помогите!». Николай вступился за незнакомку, а злоумышленник «снизу доверху распорол ему живот». Через час спортсмен скончался в больнице. Врачи диагностировали у погибшего проникающее колото-резаное ранение брюшной полости, сквозное ранение тонкой кишки, ранение подвздошных сосудов и геморрагический шок, передает РИА Новости.

Организацией похорон занимается его брат-близнец. Скорее всего, Николай Иванов будет похоронен завтра, 20 сентября. Точное место и время пока не называется.



