Оперативники задержали прибывшего из Чечни вероятного убийцу легкоатлета Иванова

Сегодня стало известно о гибели спортсмена-ходока Николая Иванова, который получил ножевое ранение, защищая девушку. Убийца скрылся с места преступления, но был оперативно задержан.

Подозреваемый уже признал свою вину. 25-летний мужчина прибыл в Москву из Чечни. Он обвиняется по ст. 105 УК РФ (убийство).



Погибшему легкоатлету было 23 года. Он скончался в больнице через час после ранения.



