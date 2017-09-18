Стало известно имя пособницы арестованного за хищения замглавы ФСИН

Басманный суд на два месяца арестовал предполагаемую пособницу замдиректора ФСИН Олега Коршунова. После выздоровления она будет отправлена в СИЗО. Ею является предпринимательница Марина Дюкова, занимавшаяся поставками сахара во ФСИН.



Бизнесвумен, которая в данный момент находится в больнице, проходит по одному из эпизодов дела замглавы ФСИН, обвиняемого в растрате 160 млн рублей при заключении двух госконтрактов. Дюковой вменяется преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (попытка присвоения или растраты, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере – не менее 50 млн рублей).



По версии следствия, замглавы ФСИН по завышенным ценам организовал для нужд ведомства закупку сахара и автомобильного топлива. Коршунов своей вины не признает.



