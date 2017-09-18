Заказное убийство произошло на юге Москвы

На юге Москвы сегодня произошло заказное убийство.

Информацию об инциденте в Харьковском проезде некоторое время назад опубликовал Mash. Согласно сведениям, которые оказалась в распоряжении Telegram-канала, от рук киллера погиб Рахман Алиев. Мужчину, который являлся гражданином Азербайджана, застрелили в голову. В правоохранительных органах данное происшествие пока никак не прокомментировали.

Ранее стало известно, что в квартире дома на Перовской улице в столице обнаружили тела двух женщин. Следствие предполагает, что их убили. В настоящее время разыскиваются лица, причастные к совершению этого преступления.