Участница шоу «Голос» отказалась комментировать кражу бриллиантового колье

Участница шоу «Голос» и конкурса красоты «Мисс Россия-2015» 21-летняя Евгения Дравина стала жертвой автомобильных воров. Инцидент произошел в минувший четверг, 14 сентября, на следующий день после ее дня рождения.

Евгения всего на час оставила свой BMW без присмотра, припарковав его в Большом Палашевском переулке. Этого времени было достаточно, чтобы похитить дорогостоящее украшение, неосмотрительно оставленное в машине. У красавицы украли бриллиантовое колье «Гранат», сумочку с косметикой и даже разделочные доски. Дравина оценила ущерб в более чем один миллион рублей.

Злоумышленник действовал не очень осторожно: обронил на месте преступления волос, оставил «пальчики». Улики, найденные на месте преступления, отправлены на дактилоскопическую и биологическую экспертизы.

Евгения Дравина в интервью "Пятому каналу" отказалась раскрывать подробности хищения бриллиантов на миллион рублей.