Злоумышленники жестоко расправились с охранниками, заступившимися за девушек

В столице разыскивается группа злоумышленников кавказской внешности, зверски расправившихся с двумя охранниками, заступившимися за девушек. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На вид нападавшим до 25 лет, трое с бородами, одеты в джинсы и куртки, четвертый — бритый наголо, в классическом костюме. Полицейские устанавливают личности молодчиков и их местонахождение.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в Архангельском переулке Москвы. Незадолго до этого двое охранников-контролеров из Российского союза правообладателей: 41-летний экс-сотрудник ФСИН, пенсионер МВД Роман и его 30-летний коллега Евгений (оба - жители Курской области) после окончания смены отправились в ближайшее кафе, чтобы отметить конец рабочего дня. Возвращаясь обратно (охране не запрещается ночевать на рабочем месте) около 00.30, они услышали крики со стороны Чистопрудного бульвара, а подойдя ближе, увидели, как четверо молодых людей, похожих на уроженцев Кавказа, пристают к двум девушкам, передает «МК». Мужчины сделали им замечание, но в ответ услышали нецензурные выражения и увидели в темноте ночи блеснувшие ножи.

Один из нападавших ранил Романа ножом в живот, а Евгению, помимо прочих ранений, отрезали левое ухо. Мужчина потерял много крови и находится в коме. За его жизнь борются врачи. Роман после операции находится в реанимации.

Вызвать полицию и «скорую» смогли подоспевший на крики девушек охранник из соседнего здания и двое прохожих. Увидев спешащую на помощь «группу поддержки», злоумышленники ретировались, но их внешности зафиксировали камеры видеонаблюдения.



