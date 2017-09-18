Рытье в чужих шкафах опасно для здоровья

В Ленинском районе Пензенской области осудили 31-летнего мужчину за причинение вреда здоровью средней тяжести.



Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, вечером 3 июня мужчина с двумя знакомыми выпивал в своей квартире. Между ним и одним из гостей произошел конфликт из-за того, что гость без спроса стал осматривать кухонный шкаф. Хозяин квартиры набросился на 48-летнего приятеля и стал избивать его ногами. Мужчина упал, после чего мужчина дарил его не менее 13 раз обухом топора. Вред, причиненный злоумышленником, классифицируется как средний.



Стоит отметить, что мужчина уже был судим. Свою вину он полностью признал, добровольно возместил ущерб потерпевшему. Суд назначил мужчине один год восемь месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.





по сообщению портала "Пенза-пресс"