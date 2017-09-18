Свидетель по «делу Улюкаева», сотрудник ФСБ Алексей Калугин, рассказал в суде, как готовилась операция по задержанию бывшего главы Минэкономразвития и откуда взялась столь внушительная сумма ($2 млн) для оперативного эксперимента.

Алексея Улюкаева задержали с поличным в ноябре прошлого года по подозрению в получении крупной взятки из рук главы «Роснефти» Игоря Сечина. Якобы 2 миллиона долларов предназначались за выдачу Минэкономразвитием положительного заключения, которое позволило «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Если вина экс-министра будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.



По свидетельству Калугина, оперативный эксперимент с передачей денег Улюкаеву готовился с конца октября 2016 года. Ранее сообщалось, что Улюкаев потребовал у Сечина взятку во время саммита БРИКС, который проходил 15-16 октября на Гоа. Видимо, после этих событий и было принято решение «заняться» министром.



Указание на задержание автомобиля чиновника и его осмотр дал руководитель управления «К» ФСБ Иван Ткачев, следует из показаний его подчиненного. Деньги для «эксперимента» одолжил один из сотрудников «Роснефти», имя которого в суде не называлось. В ходе осмотра машины Улюкаева Калугин обнаружил в сумке 20 пачек со стодолларовыми купюрами, которые были перевязаны банковской лентой, и 108 пачек в полиэтиленовой упаковке, а также мясные деликатесы, вино и картину. Министр при этом сказал, что в сумке находится «подарок от Сечина в виде хорошего вина». Сам даритель при осмотре не присутствовал. На месте находились оперативники, понятые и сам обвиняемый с личным водителем, который уже дал свои показания в суде. Осмотр машины и пересчет денег продолжался больше пяти часов: начался в 17.30 и завершился после 23.00.



В присутствии понятых были произведены смывы рук, красящие следы были обнаружены на руках Улюкаева и водителя (он дотрагивался лишь до ручки сумки, которую помог положить в машину). Следы свечения были обнаружены на брелоке и ключе от сумки, которые нашли у министра, передает РИА Новости.



