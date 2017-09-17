На спортплощадке в Москве избили подростков

В Москве во дворе детдома № 18 для детей-сирот группа неизвестных хулиганов избила подростков, воспитанников заведения. По факту инцидента Следственный комитет столицы проводит доследственную проверку.

Подростки-хулиганы избили своих сверстников на спортивной площадке у детдома № 18 для детей-сирот с отклонениями в развитии, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы московского СК России Юлии Ивановой.

Информация о драке на спортплощадке появилась в ряде СМИ и следователи изучают все обстоятельства произошедшего. В распоряжении СК РФ есть видео инцидента, на котором несколько подростков избивают сирот-инвалидов на спортплощадке.