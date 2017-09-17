Прокурор Украины: Янукович украл годовой бюджет государства

Бывший глава Украины Виктор Янукович виновен в крупнейшей краже бюджетных средств, уверен Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. 17 сентября Луценко заявил СМИ, что Янукович украл годовой бюджет государства.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко считает экс-президента Виктора Януковича виновным в краже не менее 40 млрд долларов из бюджета Украины, сообщает РИА Новости.

Указанная прокурором сумма равняется годовому украинскому бюджету. Генпрокурор раскрыл и схему хищений госсредств. Деньги воровали благодаря разнице цены на газ (его стоимость в Украине ниже, чем в Европе). Луценко отмечает, что в настоящее время работа украинских чиновников стала намного прозрачнее и такого размаха мздоимства уже нет.

Противоположную позицию имеют оппозиционные партии украинской Верховной рады, которые, напротив, говорят об увеличении коррупции на Украине до немыслимых размеров.