Военную базу США в Ираке атаковали смертники ИГИЛ

Смертники «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) атаковали одну из военных американских баз в Ираке. Атаке подверглась база огневой поддержки минувшей ночью.

В ночь на 17 сентября американская база огневой поддержки в Ираке стала объектом атаки террористов-смертников, сообщает ТАСС.

Боевики напали среди ночи на базу США близ иракского города Эль-Карадж в провинции Найнава. Часовому удалось ликвидировать одного из нападавших, но еще двоим боевикам удалось проникнуть на территорию базы и подорвать себя. Сообщается, что при взрывах никто не пострадал.

На территории Ирака находится несколько баз вооруженных сил США, где служат инструкторы по боевой подготовке и военные советники, которые консультируют иракскую правительственную армию по поводу военных операций против ИГИЛ.