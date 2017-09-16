В Карачаево-Черкессии неадекватный отец не пожалел своих детей

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по факту убийства отцом двух своих детей – 13-летнего сына и 8-летней дочери. Трагедия произошла в частном домовладении в ауле Эрсакон Адыге-Хабльского района.

По данным следствия, отец повел себя неадекватно и нанес детям колото-резанные ранения. В результате, оба ребенка скончались на месте. Следователями устанавливаются мотивы совершения преступления.