В реке Казахстана нашли мертвого россиянина

В Казахстане, в реке Жайык в городе Атырау, нашли тело 53-летнего мужчины со связанными руками и ногами. Мужчина въехал в Казахстан на автомобиле 10 сентября 2017 года со стороны Астраханской области.

Больше о россиянине ничего не известно. Начато досудебное расследование по ст. 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Убийство»). Других подробностей не сообщается.

Ранее стало известно, что россиянин на автомобиле Honda Jazz на одной из улиц Пхукета врезался в припаркованную машину, а также мотоцикл, водитель которого получил травмы и был госпитализирован.