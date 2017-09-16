Английская полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в метро

Сконтленд-Ярд рапортует о задержании основного подозреваемого в организации теракта в метро Лондона. Ранее «Аргументы недели» сообщали о взрыве бомбы в метрополитене, которая была начинена гвоздями.

Полиция Великобритании 16 сентября заявила о задержании основного подозреваемого в организации взрыва в лондонском метро, пишет «РГ».

Сообщается, что задержан 18-летний парень. Полиция разыскала молодого человека в портовом районе города Дувра, что расположен в графстве Кент.

Задержание главного подозреваемого в теракте полиция считает большим достижением, расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Напомним, в результате взрыва в вагоне лондонского метро пострадали 29 человек.