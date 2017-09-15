В Израиле украинский боксер избил женщину, приняв ее за россиянку

В Израиле 29-летний иммигрант из Украины набросился на женщину за русскую речь. Молодой человек принял её за россиянку, но на деле оказалось, что 40-летняя пострадавшая – его соотечественница.

По словам потерпевшей, мужчина подошел к ней и сказал что-то на украинском языке, в ответ на что она поинтересовалась, чего он хочет, на русском языке. После этого Андрей Довженко назвал ее «русской проституткой» и начал бить по лицу и голове, пытаясь сорвать одежду.

Женщину госпитализировали в городскую больницу, где у нее диагностировали перелом носа и многочисленные ушибы. По словам избивавшего соотечественницу, она представляла угрозу для его жизни. При этом он попросил у стражей правопорядка пистолет, «чтобы покончить с этим делом».

Андрей Довженко также является выходцем с Украины. Впоследствии выяснилось, что нападавший — профессиональный боксер, добавляет издание Rusvesna. В суде он заявил, что он по ошибке принял эту женщину за другую — некую русскую, которая якобы ему «давно угрожает и хочет убить» его.